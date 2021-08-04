В Казани стоимость проезда в метро при оплате наличными поднимется до 35 рублей

Фото: Максим Платонов

С 5 августа в казанском метрополитене будет повышен тариф за наличный расчет — с 30 до 35 рублей. Соответствующее постановление подписано в кабмине РТ.

При оплате банковской и транспортной картами стоимость сохранится прежней — 30 и 27 рублей. Цена провоза ручной клади сверх установленной нормы составит 30 рублей.

Фото: Максим Платонов

Стоимость проезда в общественном транспорте в Казани при оплате наличными выросла с 1 марта. Об этом сообщили в Комитете по транспорту Казани.

Алексей Нечаев