В Казани в ноябре пройдут учения миротворческих сил стран-участниц ОДКБ

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани в ноябре пройдут учения миротворческих сил стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство-2021». Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Учения состоятся на полигоне Казанского высшего танкового командного училища. Сегодня в вузе стартовали заключительные штабные переговоры военных делегаций из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Стороны обсуждают подготовку к совместному учению миротворческих сил. По итогам переговоров они утвердят план практических действий войск.

Планируется, что «Нерушимое братство-2021» пройдет в два этапа. В заключение учений будут разыграны практические действия войск, пишет «Интерфакс».

Напомним, проведение в Казани «Нерушимого братства-2021" в конце июня анонсировал министр обороны России Сергей Шойгу. Он добавил, что в этом году количество мероприятий оперативной подготовки увеличилось на 18%, мобилизационной — на 34%, а боевой — на 9%.

Татьяна Демина