СПЧ: жертвами Finiko стали около миллиона человек

Жертвами Finiko, компании, признанной Центробанком финансовой пирамидой, стали около миллиона человек, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные СПЧ.



Finiko стала самой громкой финпирамидой. Она перестала выплачивать вкладчикам дивиденды еще в ноябре 2020-го. Тогда же против нее было возбуждено уголовное дело. Но прекратила существование структура лишь в 2021 году.

Всего за полгода 2021 года Центробанк выявил 146 финансовых пирамид в России. По словам эксперта проекта «За права заемщиков» Михаила Алексеева, от ЦБ и СПЧ было достаточно предупреждений, но «спрос рождает предложение». Причины живучести таких пирамид — вера людей в стопроцентную прибыль и настройка механизма их деятельности.

По состоянию на конец июля только в МВД Татарстана поступило около 100 заявлений от вкладчиков «криптопирамиды», которые считают себя потерпевшими. Предварительный ущерб в ведомстве оценили в сумму «не менее 70 млн рублей».

Напомним, в июне Центробанк включил «Финико» в список компаний и проектов с признаками незаконной деятельности на финансовом рынке. В декабре 2020 года прокуратура Татарстана настояла на возбуждении уголовного дела об организации финансовой пирамиды «Финико». В июле 2021-го таковой ее признало и агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка. Прокуратура республики возбудила уголовное дело.

30 июля Вахитовский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следствия об аресте Доронина на два месяца, до 28 сентября. В своем решении судья Идрисов отразил, что основания для опасений следствия в части того, что фигурант может скрыться, являются весомыми: постоянного места жительства не имеет, по месту регистрации не проживает, зато является гражданином России и Турции и имеет недвижимость за границей.

Незадолго до этого участники Finiko создали петицию, в которой требуют привлечь к уголовной ответственности Доронина. Она появилась на платформе Change.org и адресована Генеральной прокуратуре, прокуратуре Татарстана, а еще президентам России и РТ.

На днях на сайте Change.org появилась петиция уже в поддержку арестованного сооснователя инвесткомпании Finiko Кирилла Доронина. Люди просят прекратить его «незаконное преследование» и заменить содержание под стражей подпиской о невыезде.

Маргарита Головатенко