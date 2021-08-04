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Татарстанцев предупредили о грозе и граде в четверг

12:24, 04.08.2021
Татарстанцев предупредили о грозе и граде в четверг
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане с 22 часов 4 августа до 20 часов 5 августа ожидается сильный дождь, сообщает Гидрометцентр РТ.

Еще ночью и днем 5 августа на территории республики возможны гроза, кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с. Местами может выпасть град.

В Казани ночью ожидается гроза с кратковременным усилением ветра до 15—20 м/с.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Во всех регионах Поволжья объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за надвигающегося холодного фронта, который привел к урагану в Тверской области. В частности, в Татарстане синоптики прогнозируют сильный ливень, грозы, град и сильный ветер порывами до 17—20 м/с.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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