Татарстанцев предупредили о грозе и граде в четверг
В Татарстане с 22 часов 4 августа до 20 часов 5 августа ожидается сильный дождь, сообщает Гидрометцентр РТ.
Еще ночью и днем 5 августа на территории республики возможны гроза, кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с. Местами может выпасть град.
В Казани ночью ожидается гроза с кратковременным усилением ветра до 15—20 м/с.
Во всех регионах Поволжья объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за надвигающегося холодного фронта, который привел к урагану в Тверской области. В частности, в Татарстане синоптики прогнозируют сильный ливень, грозы, град и сильный ветер порывами до 17—20 м/с.
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