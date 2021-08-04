В Казани начали сносить дома на улице Осиновской для расширения дороги

Фото: Максим Платонов

В Казани на улице Осиновской стартовали работы в рамках расширения улицы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов в telegram-канале.

Первый этап предполагает снос домов для расширения дороги. Недавно сообщалось, что в Казани в этом году стартуют работы по сносу 19 объектов на улице Осиновской.

В марте прошлого года исполком столицы РТ публиковал постановления об изъятии ряда домов и земельных участков для реконструкции дороги по улице Осиновской. Эта дорога перестраивается в рамках планировки района «Салават купере».

Алексей Нечаев