В России июль 2021 года попал в пятерку самых жарких за всю историю метеонаблюдений

В России июль текущего года вошел в пятерку самых жарких за всю историю метеонаблюдений. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

— В России по среднемесячной температуре июль вошел в пятерку самых жарких месяцев. Очень жарким месяц оказался на азиатской части страны: юг Якутии, Амурская область, Приморский край, юг Хабаровского края. Там среднемесячная температура превышала норму даже на четыре градуса, — приводит ТАСС его слова.

В июле в Татарстане была жаркая погода. Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев в начале месяца предупреждал, что температура будет аномально теплой: на четыре градуса выше климатической нормы. Из-за жаркой погоды в республике в июле продлили штормовое предупреждение ввиду высокой пожароопасности лесов.



Татьяна Леухина