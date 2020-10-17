«Просила хотя бы половину участка с домом оставить нам как память о папе»

В Казани собираются снести уникальный «дом на ножке»

Фото: Ринат Назметдинов

В дачном товариществе «Пролетарий», что в Кировском районе Казани, есть удивительный «дом на ножке» площадью 9 квадратных метров, будто бы перевернутый вверх дном и висящий в воздухе. Правда, в ближайшее время «перевертыш», достойный называться музейным экспонатом, а заодно и прообразом умного дома, собираются снести из-за дороги — дублера Горьковского шоссе. «Реальное время» узнало историю этого строения и подробности биографии его создателя, фронтовика и незаурядного человека Анатолия Калинкина.

Изба на ножке

Есть в дачном массиве Кировского района Казани, а именно в товариществе «Пролетарий», домик незаурядной конструкции, словно перевернутый вверх дном. В основе его — конус, и стоит дом-цилиндр будто бы на ножке. Наверху при этом не треугольная скатная крыша, а круглая плоскость «солярия».

Помимо неординарной формы, у дома довольно прихотливый внешний декор и внутреннее наполнение, о котором чуть позже. «Одежда» строения примечательна: оно покрыто круглыми чешуйками из дерева, по нижнему краю цилиндра тянется кружевная волна из маленьких пик с отверстиями, на фасаде даже есть имитация колонн. Балкон дома украшен резными элементами, над ним деревянной бахромой свисают рейки. На кругляшах, которыми опоясан цилиндр поверху, прикреплены плоские фигурки в виде листьев или звезд, другие напоминают часы, компас или пуговицу. Оконные рамы окаймляют дом по кругу практически непрерывным треугольно-прямоугольным орнаментом.

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Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Забора вокруг избы на ножке, между тем нет. Если подойти поближе, можно понять, что строению не один десяток лет — по его основанию, обшитому потемневшими от времени досками. Массивный висячий замок сторожит «перевертыш» от непрошенных гостей. Проходивший мимо дачник сообщил корреспондентам «Реального времени», что в этом доме, однако, живут круглый год, а другая соседка помогла связаться с хозяйкой чудо-строения Светланой Калинкиной.

«Золотые руки» и боевая юность, два вуза и две жены

Создатель такого архитектурного творения и сам был незаурядной личностью, человеком с уникальными и разносторонними способностями. Выстроил дом №5 в дачном товариществе «Пролетарий» отец Светланы, Анатолий Николаевич Калинкин. Он прошел войну от начала и до конца, на фронт ушел 18-летним парнем. Механиком обслуживал боевые самолеты, был и воздушным стрелком — совершил 35 успешных вылетов, награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени.

Дедушка Светланы работал первым фельдшером в селе Кинель-Черкасы Куйбышевской области. Там у семьи был хороший большой дом. Анатолий рос любознательным мальчиком, научился чинить часы, мастерить разные вещи, шить. До войны он всему классу сшил спортивную форму: футболки и трусы. Забегая вперед, скажем, что в 1990-е годы он работал на меховой фабрике, одевал родных и знакомых: шил меховые шапки, кожаные пальто. Кроме того, в детстве Анатолий сам научился играть на фортепиано, хорошо рисовал, уже взрослым писал стихи, а в доме до сих пор хранятся портреты, которые Анатолий Николаевич сделал карандашом. Чего бы ни касались его «золотые руки», все выходило ладным и полезным для окружающих.

Кроме того, Анатолий Калинкин получил два высших образования. И первый выбор этого человека, казалось бы, далекий от его сильного творческого начала, лишь подтверждает многогранность его натуры — после юридического института он работал следователем в Куйбышевской области.

Анатолий Калинкин. Фото предоставлено Светланой Калинкиной

— Почему уволился из органов? За свою честность, там не любили таких. Когда ему предложили что-то нехорошее, развернулся и ушел, — ответила Светлана.

После этого Калинкин получил второе образование — строительное, работал прорабом и проектировщиком.

— Папа даже в 70 лет работал в аэропорту грузчиком, сил было еще много. Он один раз за всю свою жизнь лежал в больнице, и то не выдержал, сбежал. В 71 год вылечил первый зуб, — вспоминает дочь.

Но внезапно Анатолия Николаевича подкосило онкологическое заболевание, 2 месяца он недожил до своих 78 лет.

Была у Калинкина еще одна особенная страница в биографии — его семейная жизнь, тоже весьма необычная. У него было две жены одновременно, и обе женщины принимали друг друга и самого Анатолия Николаевича таким, какой он есть.

— Для меня это было в порядке вещей, — с улыбкой вспоминает Светлана Калинкина. — Мы приходили к маме Вале в гости — так я звала его первую, официальную жену. А моя мама была у него на правах, наверное, любимой женщины. «Толя, иди, твоя любовь пришла», — часто говорила мама Валя. Два папиных сына от нее уже были взрослыми, и мама Валя меня, маленькую девочку, очень любила, тоже обшивала. А когда мне исполнилось 16 лет, она стала моей крестной.

При этом Анатолий Николаевич нес ответственность за обе семьи. Сыновей, официальную жену и Светлану с ее мамой сумел обеспечить квартирами, как утверждает собеседница, «все по закону». А когда продукты выдавали по талонам, то, что покупал, делил на всех поровну.

Светлана Калинкина. Фото предоставлено Светланой Калинкиной

Творческие способности Анатолия Калинкина передались и дочери. Она работает флористом, а дома вышивает гладью картины, шьет одежду, есть у нее и «корочка» парикмахера, если надо — пострижет. И даже своего мужа Светлана научила вышивать крестиком.

«Какой практичный папа!»

Дом в садовом товариществе Анатолий Калинкин начал строить для дочери, когда ей было 2,5 года, а ему — 54. В это детище он, по ее словам, вложил всю душу, потратив на него остаток своей жизни. Поэтому дом не просто красивый снаружи и функциональный внутри, но наполнен фантазией и одновременно практичностью Анатолия Николаевича. В 1970-е годы еще не было понятия «умного» дома, но именно такое изобретение проектировщика Калинкина и было попыткой его создания.

— Папа хотел построить что-то необычное, оригинальное. Проект родился в его голове. Он сам все рассчитал, как сделать так, чтобы дом не упал, все чертежи делал сам. Там какая-то сложная конструкция и 20 тонн бетона залито. И строил папа один, без какой-либо помощи. Все вручную вырезал: раньше не было специального инструмента, чтобы выпиливать дырочки на пиках, которые спускаются вниз. Единственное, что он мне и маме доверял — покрасить, — рассказала Светлана.

Из конуса-прихожей наверх в жилую часть дома ведет винтовая лестница. При проектировании Анатолий Николаевич не учел уровень подземных вод, которые оказались очень высоко в болотистой местности. И теперь внутри дома не погреб, а колодец с водой для полива.

1 / 6 Фото предоставлено Светланой Калинкиной

Фото предоставлено Светланой Калинкиной

Фото предоставлено Светланой Калинкиной

Фото предоставлено Светланой Калинкиной

Фото предоставлено Светланой Калинкиной

Фото предоставлено Светланой Калинкиной

Строил дом Калинкин долго, с перерывами. Светлана вспоминает, что когда была маленькой, там можно было жить в одной комнате, позже отец сделал для нее отдельную маленькую комнату, в которой позже обитали ее дети, а теперь — внуки, когда приезжают. Дом был готов для проживания примерно в 1989 году. Но когда у Светланы родился второй ребенок (1997-й), Анатолий Николаевич еще завершал отделочные работы.

В холле есть кухонная зона и верстак: мебель глава семьи делал тут же. А еще из холла можно выйти на балкон и еще выше, на крышу, где отец Светланы запроектировал бассейн. Но осуществить этот план уже не успел, так что теперь наверху великолепная обзорная площадка и солярий.

— В комнатах есть все, что нужно: кровать, тумбочка, два стола, встроенный шкаф — места нам с мужем хватает. Всегда думаю: «Какой практичный папа!». Ведь дом на земле занимает 3 на 3 метра — на ножке стоит, а живем мы в воздухе, так скажем. И у нас нет свободных пустующих мест. Везде папа предусмотрел встроенные шкафы: внизу — для обуви и всякой утвари, наверху — для посуды, инструментов, одежды, даже для счетчика — красивый резной ящичек, — рассказывает Светлана.

Вначале дом был летний, а потом Светлана с мужем стали жить в нем постоянно. Печку, которую установил еще Анатолий Николаевич, они заменили на новую. Дом за долгие годы не утратил крепости, практически не требовал ремонта, супруг Калинкиной только менял забор на крыше и некоторые доски. Калинкин наказывал дочери и зятю достроить дом. Планировал сделать еще санузел. Воду в дом супруг Светланы провел, установили водонагреватель, а заняться канализацией помешали другие обстоятельства.

Светлана Калинкина: «Дом на земле занимает 3 на 3 метра — на ножке стоит, а живем мы в воздухе». Фото: Ринат Назметдинов

Дублер Горьковского шоссе снесет «перевертыш»

Участок в 4 сотки у дома-перевертыша — длинный, как чулок, идет от жилого строения к дороге, которая и стала препятствием для выполнения «наказа» Анатолия Калинкина. Эта земля расположена на пути нового проекта — трассы «Автомобильная дорога от улицы Несмелова до автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга».

«Задача проекта — разгрузка огромного потока автомобилей на Горьковском шоссе, где пробки ежедневно достигают 9 баллов. Строительство первого этапа дороги — участок от улицы Несмелова до жилого комплекса «Серебряный бор» проходит через вышеуказанный участок. Для строительства второго этапа трассы попадает под изъятие 381-й участок», — сообщили «Реальному времени» в администрации района.

— Будущая дорога будет проходить близко, но мой дом ей не мешает. Просила хотя бы половину участка с домом оставить нам как память о папе, его уже 20 лет нет. Он всегда говорил: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Но нам сказали, что по закону разделить четыре сотки пополам никак получится, две сотки не оставят. Для меня это большая рана, не перестаю плакать, — переживает Светлана Калинкина.

Разговоры о новой дороге начались, по словам Светланы, года полтора назад. В свое время она не догадалась заранее оформить дачу как жилой дом, как сделали некоторые соседи. К тому же, когда ее мать оформляла строение на участке, перепутали дату ввода дома в эксплуатацию, записали, что он построен в 1979 году. А он к этому времени был только на начальной стадии строительства. Возраст дома и вид его использования «для ведения садоводства и огородничества» сбивает и его цену. По словам Калинкиной, когда-то строение оценивали в 575 тыс. рублей, а землю — примерно в 300 тыс. Как оценят теперь — неизвестно. Муж Светланы ищет дачный домик с печкой. Дом, оформленный как жилое строение, или квартиру в Казани супруги не потянут, а возвращаться в квартиру Светланы — не вариант. В городской двушке живет сын Калинкиной и старшая дочь со своей семьей, в которой тоже двое детей, младший ребенок — инвалид с ДЦП.

— Когда дадут деньги, не знаем. Боимся, что нас зимой попросят. Перевозить вещи некуда, покупать зимой страшновато: не посмотришь толком участок. Умоляю, чтобы нас оставили до весны, хотя бы дом, он-то все равно не мешает, — тревожится Калинкина.

«Решение об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества было принято на основании постановления Исполнительного комитета г. Казани от 13.08.2020 №2201. В соответствии с пунктом 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в адрес гражданки Калинкиной было направлено уведомление. На сегодняшний день независимой оценочной организацией уже был произведен осмотр земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости. Сейчас организацией ведется процедура определения стоимости. Сумма возмещения в настоящее время определяется экспертной компанией», — сообщили «Реальному времени» в администрации Кировского и Московского районов.