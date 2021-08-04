В Казани скончался пешеход, которого сбил федеральный судья

Как стало известно «Реальному времени», в Казани произошел смертельный наезд с участием федерального судьи. 3 августа около 22 часов на Мамадышском тракте судья Приволжского суда на Audi A4 не заметил ползущего по пешеходному переходу человека и сбил его. Спасти пешехода не смогли.



На данный момент в истории разбираются сотрудники ГАИ, но в ближайшее время материалы могут быть переданы в Следком.

Один из источников «Реального времени» называет случившееся несчастным случаем: якобы пьяный пешеход выполз на проезжую часть и оказался перед колесами «Газели», та чудом смогла увернуться, а ехавший следом Бакиров слишком поздно обнаружил ползущего на пешеходном переходе и не успел среагировать.

Уголовное дело пока не возбуждено — полицейские не имеют права задерживать федерального судью. Однако первые доказательства уже есть: водитель «Газели» вернулся на место аварии и предоставил силовикам запись своего видеорегистратора, сообщили «Реальному времени» в одном из силовых ведомств.

Также известно, что после случившегося судья-водитель добровольно прошел медицинское освидетельствование на алкоголь. И получил справку — был трезв.

Ранее в Татарстане дошло до суда дело экс-следователя СКР Рамиля Мубаракшина, который по пьяни врезался в автомобиль такси — 17-летняя пассажирка не выжила. В июле Московский райсуд Казани приговорил его к пяти годам колонии общего режима.