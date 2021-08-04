Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины

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В здании правительства Украины неизвестный угрожает взорвать гранату, сообщает ТАСС.

Мужчина выдернул чеку и заявил о захвате здания. Он заявил, что не выйдет оттуда живым. На 13.00 запланировано заседание украинского кабинета министров. На место выехала группа правоохранителей.

Согласно подробностям, опубликованным на портале «Страна», мужчина был сапером в батальоне «Айдар». Источник портала в МВД сообщил, что этот человек контужен и оснований думать, что граната ненастоящая, нет.

«РИА Новости» публикует видео с места событий:

Маргарита Головатенко