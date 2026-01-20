В Татарстане задержали подозреваемого в покушении на сотрудника УФСБ

По данным ведомства, 45-летний мужчина действовал из мести

В Татарстане задержан 45-летний местный житель, которого подозревают в покушении на убийство сотрудника Управления ФСБ. Об этом сообщило УФСБ по Татарстану.

По данным спецслужбы, мужчина действовал из мести и вступил в предварительный сговор с целью организации убийства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Ранее «Реальное время» писало, что жителя Ставрополья ликвидировали при попытке подготовки терактов.

Ариана Ранцева