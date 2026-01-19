Спрос на автоуслуги в Казани вырос на треть за год
Заметнее всего спрос увеличился на буксировку
В первые 10 дней 2026 года спрос на помощь на дороге в Казани вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заметнее всего спрос увеличился на буксировку (+69% за год). Средняя стоимость такой услуги составила 1 тыс. рублей, сообщила пресс-служба «Авито».
На втором месте — отогрев авто (спрос вырос на 59%), а на третьем — «прикурить» авто (+38%). Обе услуги стоят 1 тыс. рублей.
Кроме того, вырос спрос на доставку топлива в дороге (+25%) и зарядку (+23%) или замену аккумулятора (+16%).
Топ замыкает выездной шиномонтаж (+10%). Средняя стоимость такой услуги — 1,5 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что продажи новых электромобилей в России упали на треть в 2025 году.
