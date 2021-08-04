В Казани на строительство первого участка второй линии метро выделят еще более 525 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Казани на строительство первого участка второй линии метрополитена от станции «Фучика» до станции «Сахарова» выделят свыше 525 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Главстрой РТ. Работы нужно выполнить с даты заключения контракта по 31 декабря 2021 года. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 11 августа.

В июле сообщалось, что на строительство этого же участка метро выделят более 700 млн рублей.



Алексей Нечаев