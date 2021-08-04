ВОЗ призвала страны ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса для того, чтобы дать возможность привиться гражданам всех стран.

«Мы призываем всех, у кого есть влияние, олимпийских атлетов, инвесторов, бизнес-лидеров, религиозных лидеров и каждого отдельного человека в его семье и сообществе, поддержать наш призыв на мораторий для дополнительных доз вакцин как минимум до конца сентября», — заявил Тедрос Адханом Гебрейесус.

ВОЗ считает, что в мире возникло глобальное неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса. В бедных странах полностью привито либо получили хотя бы одну дозу препарата гораздо меньше людей, чем в развитых.

В июле в Москве стартовала ревакцинация от коронавируса. Она проводится препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Ольга Плешкова