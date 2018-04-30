Когогин Сергей Анатольевич

Фото: Сергей Афанасьев

Общая информация

Родился в с. Большие Ключи Зеленодольского района Татарской АССР.

Образование:

1977 г. — Казанский авиационный техникум,

1982 г. — физический факультет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина

1998 г. — Банковская школа.

Трудовая деятельность:

1982 по 1985 гг. — инженер-настройщик на предприятии «Эра».

1985 по 1990 гг. — старший инженер, начальник бюро, заместитель главного механика, председатель профкома Зеленодольского машиностроительного завода.

1990 по 1994 гг. — директор Зеленодольского машиностроительного завода.

1994 по 1999 гг. — глава администрации Зеленодольского района.

1999 по 2002 гг. — заместитель премьер-министра — министр экономики и промышленности РТ.

С июня 1999 г. — член Совета директоров ОАО «КАМАЗ».

С мая 2002 г. — генеральный директор ОАО «КАМАЗ».

С ноября 2009 г. — член Совета директоров ОАО «АВТОВАЗ».

2004 по 2009 гг. — депутат Государственного совета РТ третьего созыва, член комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству.



Кандидат экономических наук. Награжден грамотой Военного комиссара РТ (1998 г.), орденами Святого Даниила II степени РПЦ (2000 г.), Чести II степени за заслуги в борьбе с коррупцией (2006 г.), Дружбы (2007 г.), медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), почета (2017 г.).

Заслуженный машиностроитель РТ (2001 г.), почётный гражданин города Набережные Челны (2002 г.), Человек года, Человек — золотое сердце, Лучший руководитель года, Заслуженный работник транспорта РФ (2010 г.). Был удостоен диплома победителя республиканского общественного конкурса «Руководитель года» (2003 г.) в номинации «Лучший руководитель предприятия машиностроения, металлообработки, приборостроения и медицинской промышленности».

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