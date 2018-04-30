Когогин Сергей Анатольевич
Общая информация
Родился в с. Большие Ключи Зеленодольского района Татарской АССР.
Образование:
1977 г. — Казанский авиационный техникум,
1982 г. — физический факультет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина
1998 г. — Банковская школа.
Трудовая деятельность:
1982 по 1985 гг. — инженер-настройщик на предприятии «Эра».
1985 по 1990 гг. — старший инженер, начальник бюро, заместитель главного механика, председатель профкома Зеленодольского машиностроительного завода.
1990 по 1994 гг. — директор Зеленодольского машиностроительного завода.
1994 по 1999 гг. — глава администрации Зеленодольского района.
1999 по 2002 гг. — заместитель премьер-министра — министр экономики и промышленности РТ.
С июня 1999 г. — член Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
С мая 2002 г. — генеральный директор ОАО «КАМАЗ».
С ноября 2009 г. — член Совета директоров ОАО «АВТОВАЗ».
2004 по 2009 гг. — депутат Государственного совета РТ третьего созыва, член комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству.
Кандидат экономических наук. Награжден грамотой Военного комиссара РТ (1998 г.), орденами Святого Даниила II степени РПЦ (2000 г.), Чести II степени за заслуги в борьбе с коррупцией (2006 г.), Дружбы (2007 г.), медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), почета (2017 г.).
Заслуженный машиностроитель РТ (2001 г.), почётный гражданин города Набережные Челны (2002 г.), Человек года, Человек — золотое сердце, Лучший руководитель года, Заслуженный работник транспорта РФ (2010 г.). Был удостоен диплома победителя республиканского общественного конкурса «Руководитель года» (2003 г.) в номинации «Лучший руководитель предприятия машиностроения, металлообработки, приборостроения и медицинской промышленности».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423827, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2
- Телефон: +7(8552) 45-20-86
- Email: ko_avz@kamaz.net
- Сайт: www.kamaz.net
Дата последнего обновления: 30.04.2018