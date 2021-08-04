В Казани ограничат движение транспорта по улице Право-Булачной

В Казани ограничили движение по улице Право-Булачной. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Участок автомобильной дороги по Право-Булачной улицы от ул.Университетской до ул.Астрономической закрыли до 30 августа. Это связано с проведением работ по замене водоотводных лотков.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани с 3 по 17 августа в связи со строительством кабельной сигнализации ограничили движение по автомобильной дороге по ул. Натана Рахлина.

