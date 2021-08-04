В Казани до 30 сентября продлили ограничение движения по улицам Габдуллы Тукая, Бурхана Шахиди и Саид-Галеева

Фото: Максим Платонов

В Казани до 30 сентября продлевается ограничение движения транспорта по автодорогам по улицам Габдуллы Тукая, Бурхана Шахиди и Саид-Галеева. Это связано с выносом коммуникаций и переустройством светофоров, сообщается на сайте мэрии города.

Ограничение движения автомобилей и другого транспорта действует до конца сентября на следующих участках:

на улице Габдуллы Тукая — от ул. Зайни Султана до ул. Татарстан;

на улице Бурхана Шахиди — от ул. Габдуллы Тукая до здания №1/1;

на улице Саид-Галеева — от ул. Бурхана Шахиди до здания №6 по ул. Саид-Галеева.

Напомним, в Казани участок автодороги по Право-Булачной улице, от ул. Университетской до ул. Астрономической, закрыли до 30 августа. Это связано с проведением работ по замене водоотводных лотков.

Татьяна Демина