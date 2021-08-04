В Казани не будут сносить «перевернутый» дом для строительства дороги-дублера Горьковского шоссе

В Кировском районе Казани не будут сносить «перевернутый» дом для строительства дороги-дублера Горьковского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Земельный участок и дом выкуплены в муниципальную собственность.

Дом начали строить в 70-х годах прошлого века. Однако земля, на которой он расположился, вошла в проект трассы «Автомобильная дорога от улицы Несмелова до автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга».

Фото: realnoevremya.ru

Осенью прошлого года дочь создателя уникального дома Анатолия Калинкина Светлана поделилась переживаниями с корреспондентом «Реального времени»: «Будущая дорога будет проходить близко, но мой дом ей не мешает. Просила хотя бы половину участка с домом оставить нам как память о папе, его уже 20 лет нет. Он всегда говорил: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».

Подробности истории — в материале «Реального времени».



Алексей Нечаев