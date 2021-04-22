Итоги дня: стоимость трассы Казань — Екатеринбург, отвод войск, ифтар в Kazan Expo
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 22 апреля:
- Стоимость строительства скоростной трассы Казань — Екатеринбург может составить около 850 млрд рублей, подсчитали эксперты. Строительство трассы Москва — Казань оценивалось в 650 млрд рублей. ГК «Автодор» (единый оператор платных дорог в России) уже в этом году может начать проектно-изыскательские работы. Строительные работы могут начать в 2022 году. Главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов считает, что строительство 800 км полотна от Казани до Екатеринбурга может обойтись в сумму от 690 млрд до 850 млрд рублей. В этом случае, с учетом стоимости участка Москва — Казань в 650 млрд, весь проект обойдется в сумму до 1,5 триллиона.
- В Кремле не видят повода для оценки вчерашних незаконных акций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Эти акции — тема для оценки органов охраны правопорядка, внутренних дел, сказал он. Представитель Кремля подчеркнул, что главное событие вчера — это послание президента Федеральному собранию.
- В Казани назначили наказание задержанным на несанкционированном митинге. Одного протестующего арестовали на 8 суток, еще одного — на трое суток. Семерым выписали штраф в размере 10 тысяч рублей, еще одному участнику акции — 5 тысяч. В Вахитовский райсуд поступило 23 материала по задержанным на незаконном митинге. В Набережночелнинский городской суд поступило шесть дел об административных правонарушениях в отношении задержанных на вчерашнем митинге.
- Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании онлайн-саммита по климату, заявил, что Россия со всей ответственностью подходит к своим обязательствам в сфере окружающей среды. Российский лидер предложил наладить международное сотрудничество в мониторинге всех видов вредных выбросов.
- Как выяснило сегодня «Реальное время», бизнес-центр «Казанское подворье» на Баумана, 9а нашел нового хозяина. Торги по приобретению здания выиграла казанская компания ООО «Капитал групп». Предложенная цена, 192 млн рублей, в два раза меньше, чем стоимость объекта на первых торгах по его продаже в сентябре 2020-го, тогда его выставляли за 398,5 млн рублей. Все подробности — в материале интернет-газеты.
- Глава Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что наступление третьей волны коронавируса в России вероятно. Но она будет слабее двух предыдущих. Греф отметил, что ни одной стране не удалось избежать третьей волны COVID-19.
- Министерство труда рассматривает предложение об увеличении продолжительности майских праздничных выходных. Однако точного решения еще нет, заявил глава ведомства Антон Котяков.
- Вахитовский райсуд Казани счел необоснованным ходатайство защиты экс-главы «Татфондбанка» о проведении по делу судебной бухгалтерской, экономической экспертизы. Назначение этой экспертизы могло затянуть процесс над Робертом Мусиным на месяцы. Суд учел возражения гособвинителя Динара Чуркина и представителя потерпевшего АСВ Юрия Пиягина. Оба высказывали мнение, что назначение экспертизы повлечет лишь затягивание судебного процесса и нарушение разумных сроков судопроизводства.
- Сегодня работников здания мэрии Казани эвакуировали из-за сообщения о минировании. Кинологи с собаками осмотрели здание и не нашли ничего подозрительного. После этого все сотрудники исполкома вернулись на свои места.
- В Татарстане утвердили величину минимального потребительского бюджета за I квартал 2021 года в размере 17 639 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. За IV квартал 2020 года бюджет составлял 17 288 рублей, то есть он увеличился на 351 рубль.
- Гидрометцентр Татарстана сообщил, что в выходные в республике сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдут дожди. В пятницу и субботу, 23—24 апреля, в Татарстане будет облачно, местами дождь. Ночью температура воздуха составит +2...+7 градусов. Днем 23 апреля синоптики прогнозируют от +13 до +18°С, 24 апреля — от +10 до +15°С.
- Госдума на сегодняшнем заседании поддержала кандидатуру Татьяны Москальковой на должность уполномоченного по правам человека в России. На должность омбудсмена по правам человека также претендовал первый замглавы Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев, выдвинутый фракцией ЛДПР. Москалькова занимает пост омбудсмена по правам человека с 2016 года.
- Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн записал на русском языке песню «Любимый город» к фильму о летчике-герое «Девятаев» режиссера Тимура Бекмамбетова. Музыкант предложил сам исполнить эту песню. Фильм выйдет в прокат 29 апреля.
- Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Крым на учения в рамках внезапной проверки боеготовности войск. В них будут принимать участие береговые войска Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии и подразделения Воздушно-десантных войск. Учения пройдут на полигоне «Опук» между Керчью и Феодосией. Также Шойгу принял решение завершить все проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. После сообщения об этом курс рубля на Московской бирже начал расти.
- Московский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии строгого режима отставного подполковника ФСБ Кирилла Черкалина за взяточничество и мошенничество. С него взыскали 637 миллионов рублей в качестве компенсации потерпевшим, а также лишили звания подполковника запаса. Ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах три года после освобождения.
- В Татарстане в заброшенном доме обнаружили тела двух мужчин, находящихся в федеральном розыске по подозрению в причастности к убийству жительницы Ижевска. Инцидент произошел в деревне Мукшур Агрызского района, там обнаружены тела 35-летнего и 42-летнего жителей города Ижевска с огнестрельными ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».
- Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с призывом к российским властям освободить политика Алексея Навального 7 июня 2021 года. Резолюцию поддержали 105 человек, 26 — проголосовали против, еще 11 воздержались. В проекте документа содержится призыв освободить оппозиционера до следующего заседания комитета министров Совета Европы по теме прав человека, которое запланировано на 7—9 июня 2021 года. Глава российской делегации Петр Толстой уже заявил, что делать этого Россия не собирается.
- В Казани по горячим следам задержали беглеца из мирового суда Кировского района города. Оперативники угрозыска УВД Казани с коллегами из ОП «Юдино» нашли его накануне в одной из квартир дома по улице Нурихана Фаттаха.
- 11 мая 2021 года на площадке МВЦ «Казань Экспо» проведут один из самых известных ифтар-маджлисов в России. Республиканский ифтар пройдет в девятый раз. Также на стадионе «Ак Барс Арена» будут раздавать дополнительные ифтар-боксы для нуждающихся.
- Россия не планирует возобновлять авиасообщение с новыми странами до конца майских праздников. Сейчас россияне могут улететь в 26 стран, в том числе в Индию, Германию, Японию, Грецию, Катар, Белоруссию, Финляндию, на Мальдивы и так далее. Полеты в Турцию приостановлены до 1 июня.
- Главный врач семейной клиники «Танар» в Набережных Челнах Лариса Танова сравнила антипрививочников с китами-самоубийцами. Она привела в пример явление, когда морские животные бросаются на берег, чтобы умереть.
- В этом году набор для приготовления шашлыка, который включает в себя мясо, шампуры, мангал, древесный уголь и средство для розжига, обойдется россиянам в 1 958 рублей. За год ценник вырос на 25%: в 2020 году стоимость шашлычного набора оценивалась в 1 561 рубль. С 1 по 15 апреля 2021 года порция мяса для шашлыка в среднем подорожала до 304 рублей (+15%), покупать его в этот период стали на 57% чаще, чем в аналогичный период 2020 года.
- В России в связи с акциями задержали больше 1900 человек, сообщило «ОВД-Инфо». Больше всего задержанных в Петербурге — 824 человека. Следом идет Уфа — 170 человек. В Казани на акции задержали 70 человек. В Москве задержаны 30 человек.
- Международный олимпийский комитет утвердил фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Ильича Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпийских играх в Токио и Пекине.
- В «Казань Экспо» проходит Международный форум по энергоэффективности ТЭФ — 2021. В рамках форума состоялась 21-я Международная специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение». На ней свои стенды представили более 80 предприятий в области энерго- и ресурсосбережения из 14 регионов России. Также в выставке участвует продукция из девяти стран.
- В Казани в субботу, 24 апреля, состоится церемония прощания с советником мэра Казани по вопросам религии, главным специалистом отдела развития туристической индустрии городского Комитета по развитию туризма Дмитрием Хафизовым. Церемония начнется в 8.00 в Крестовоздвиженском храме Казанского мужского Богородицкого монастыря. На 10.00 назначено отпевание.
Хафизова похоронят на Самосыровском кладбище. Официальная панихида и захоронение состоятся в 12.00.
- Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек выразил протест против высылки 20 дипломатов, потребовав вернуть их в дипломатическое представительство в Москве. Днем он заявил, что поскольку РФ не отреагировала на требование Чехии о возвращении в Москву 20 высланных сотрудников ее посольства, то состав посольства России в Праге будет сокращен до уровня дипмиссии Чехии в Москве. По данным МИД Чехии на четверг, в посольстве РФ в Праге работают 27 дипломатов и 67 техслужащих, а в посольстве Чехии в Москве — пять дипломатов и 19 техслужащих.
- Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением относительно акций в поддержку движения Black Lives Matter. Там отметили, что Олимпийская хартия содержит запреты на политическую, религиозную и расовую пропаганду в ходе соревнований. Менять пункты правил, содержащие эти запреты, в комитете не намерены, несмотря на просьбу сторонников движения Black Lives Matter (BLM).
- Возможный объем жилищного строительства в регионах России, с учетом оценки работы по развитию территорий, оценивается почти в 200 млн кв. метров, сообщил заместитель главы Минстроя РФ Никита Стасишин. Весь наработанный градостроительный потенциал регионов необходимо обеспечить необходимой инфраструктурой.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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