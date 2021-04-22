В Казани поймали осужденного, сбежавшего из зала суда

Фото: «Реальное время»

По горячим следам в Казани задержали беглеца из мирового суда Кировского района города. Оперативники угрозыска УВД Казани с коллегами из ОП «Юдино» нашли его накануне в одной из квартир дома по улице Нурихана Фаттаха. Об этом сегодня «Реальному времени» сообщили в МВД Татарстана.



Напомним, побег был зафиксирован 20 апреля. Обращение в полицию поступило из мирового суда, здание которого самовольно покинул осужденный за кражу после замены условного срока реальным. Основанием для ужесточения его приговора стало нарушение установленных судом условий.

Побег стал возможен, поскольку в момент оглашения нового приговора конвоиров в зале не было, и осужденный беспрепятственно покинул здание суда.

Беглеца уже водворили в следственный изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за побег.