В Вахитовский суд Казани поступило еще 20 материалов по задержанным на несанкционированном митинге

В Вахитовский райсуд Казани поступило еще 20 материалов по задержанным на вчерашней несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Рассмотренных материалов пока нет, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Ранее в Вахитовский суд поступило три материала по задержанным на митинге в столице Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера по всей России прошли несанкционированные акции в поддержку политика Алексея Навального. По данным МВД, в них приняли участие 14,4 тыс. человек. Самые многочисленные акции прошли в Москве и Санкт-Петербурге. Там вышли 6 тыс. и 4,5 тыс. человек соответственно. В Казани и Челнах были задержаны 76 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».

Татьяна Леухина