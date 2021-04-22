Минстрой: градостроительный потенциал в регионах в ближайшие три года составит порядка 200 млн кв. метров

Возможный объем жилищного строительства в регионах России с учетом оценки работы по развитию территорий оценивается почти в 200 млн кв. метров, сообщил заместитель главы Минстроя РФ Никита Стасишин.

По его словам, весь наработанный градостроительный потенциал регионов необходимо обеспечить необходимой инфраструктурой. «Здесь и бюджетные инфраструктурные кредиты, и инфраструктурные облигации, и средства ФНБ на модернизацию сетей», — подчеркнул Стасишин.

Заместитель министра строительства обратил внимание, что благодаря реформе проектного финансирования и мерам господдержки застройщики вкладывали средства в покупку земельных участков и на сегодняшний день готовы нарастить объемы строительства, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что «чем больше будем строить, тем доступнее будет жилье для российских семей». Он отметил, что цель — ежегодно вводить по 120 млн кв. м жилья.

Комментируя это, вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что эту цель возможно достичь раньше 2029 года, если в стране сложится благоприятная экономическая обстановка — при которой будут расти экономика и доходы граждан.

Татьяна Демина