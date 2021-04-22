В Крыму проводятся учения в рамках внезапной проверки боеготовности войск с участием Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Крым на учения в рамках внезапной проверки боеготовности войск. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение ведомства.

Глава Минобороны на вертолете совершил облет районов дислокации войск и проверил их готовность к учениям.

Фото: mil.ru

Об учениях в Крыму сообщили накануне. В них будут принимать участие береговые войска Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии и подразделения Воздушно-десантных войск. Учения пройдут на полигоне «Опук» между Керчью и Феодосией.

Напомним, Россия с 20 по 24 апреля ввела временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря. В зону ограничения полетов до высоты 19 тыс. метров входит воздушное пространство над территорией от Севастополя до Феодосии, прилегающей к Южному берегу Крыма, территориальными водами и частью международных вод Черного моря.