Минтруд рассматривает предложение о продлении майских праздников

Министерство труда рассматривает предложение об увеличении продолжительности майских праздников, однако точного решения еще нет, рассказал глава ведомства Антон Котяков.

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, комментируя инициативу, предложил сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками за счет сокращения новогодних каникул.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не подтвердил возможность выходных дней между майскими праздниками в текущем году в связи с эпидемиологической обстановкой, сообщает «РИА Новости».

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Ранее «Реальное время» публиковало материал, в котором звучали оптимистичные прогнозы по восстановлению туристического потока в Татарстан, в том числе на майские праздники.

Маргарита Головатенко