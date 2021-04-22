Минтруд рассматривает предложение о продлении майских праздников
Министерство труда рассматривает предложение об увеличении продолжительности майских праздников, однако точного решения еще нет, рассказал глава ведомства Антон Котяков.
Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, комментируя инициативу, предложил сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками за счет сокращения новогодних каникул.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не подтвердил возможность выходных дней между майскими праздниками в текущем году в связи с эпидемиологической обстановкой, сообщает «РИА Новости».
Ранее «Реальное время» публиковало материал, в котором звучали оптимистичные прогнозы по восстановлению туристического потока в Татарстан, в том числе на майские праздники.
комментарии
И к новогодним каникулам не мешало бы недельку добавить.
Правда частного сектора, как обычно это касаться не будут. А вот дармоеды - всяко разно чиновника, сотрудники налоговой, пенсионного, кучи министреств и го учреждений которые вообще непонятно чем занимаются, буду еще больше отдыхать.
А мы ничего. У нас и на новый год то два выходных всего. Как раз чтобы всю эту армию дармоедов содержать.