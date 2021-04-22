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Минтруд рассматривает предложение о продлении майских праздников

07:48, 22.04.2021 3
Минтруд рассматривает предложение о продлении майских праздников
Фото: realnoevremya.ru

Министерство труда рассматривает предложение об увеличении продолжительности майских праздников, однако точного решения еще нет, рассказал глава ведомства Антон Котяков.

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, комментируя инициативу, предложил сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками за счет сокращения новогодних каникул.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не подтвердил возможность выходных дней между майскими праздниками в текущем году в связи с эпидемиологической обстановкой, сообщает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Ранее «Реальное время» публиковало материал, в котором звучали оптимистичные прогнозы по восстановлению туристического потока в Татарстан, в том числе на майские праздники.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 22 апр
    А что обязательно сокращать январские? Просто увеличить свободное время людей в 21 веке (с техникой и автоматикой) нельзя? Для чего весь этот прогресс, если он не освобождает людей?
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  • Анонимно 22 апр
    Правильно, май должен быть полностью выходным. С двойной оплатой!
    И к новогодним каникулам не мешало бы недельку добавить.
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  • Анонимно 22 апр
    Да конечно страна в жопе, производительность тура ниже плинтуса. Что надо делать? Правильно - увеличивать количество выходных.
    Правда частного сектора, как обычно это касаться не будут. А вот дармоеды - всяко разно чиновника, сотрудники налоговой, пенсионного, кучи министреств и го учреждений которые вообще непонятно чем занимаются, буду еще больше отдыхать.
    А мы ничего. У нас и на новый год то два выходных всего. Как раз чтобы всю эту армию дармоедов содержать.
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