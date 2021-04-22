ПАСЕ потребовала от российских властей освободить Навального до 7 июня

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с призывом к российским властям освободить политика Алексея Навального 7 июня 2021 года. Об этом пишет «Интерфакс».

Резолюцию поддержали 105 человек, 26 — проголосовали против, еще 11 воздержались. В проекте документа содержится призыв освободить оппозиционера до следующего заседания комитета министров Совета Европы по теме прав человека, которое запланировано на 7—9 июня 2021 года.

Фото: wikipedia.org

ПАСЕ призвала Москву до освобождения Навального «предоставить ему всю необходимую медицинскую помощь и обеспечить полное соблюдение его прав», в том числе обследование врачами по его выбору.

Комитет по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ в резолюции предложил пригласить посетить место содержания Навального комитет по предупреждению пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (КПП). Также Россию призвали незамедлительно разрешить публикацию любого отчета по результатам такого посещения.

Вчера в России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального. МВД насчитало 14,4 тыс. участников митингов по всей стране.

Алексей Навальный объявил голодовку из-за того, что к нему не пускают врача, несмотря на то, что оппозиционер жалуется на свое состояние. При этом в УФСИН по Владимирской области утверждают, что он получает всю необходимую медпомощь. Больше 70 мировых знаменитостей подписали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой пустить врача в колонию. В США заявили, что Россию ждут последствия, если Навальный умрет в тюрьме.



Вчера уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что 20 апреля оппозиционера осмотрели врачи. Они заявили, что никаких серьезных рисков для здоровья нет.



Татьяна Леухина