В Татарстане найдены тела двоих мужчин, подозреваемых в убийстве жительницы Ижевска

В Татарстане в заброшенном доме обнаружили тела двух мужчин, находящихся в федеральном розыске по подозрению в причастности к убийству жительницы Ижевска. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Татарстану.

В заброшенном доме в деревне Мукшур Агрызского района обнаружены тела 35-летнего и 42-летнего жителей города Ижевска с огнестрельными ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

Фото: СУ СК РФ по Республике Татарстан

Установлено, что мужчины находились в розыске по подозрению в причастности к убийству жительницы города Ижевска. В деревне Мукшур проживал отец одного из них, поэтому они попытались скрыться в заброшенном доме. После того, как он был блокирован сотрудниками полиции, один из мужчин застрелил другого из обреза, после чего свел счеты с жизнью.

Сейчас проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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Ольга Плешкова