Госдума переназначила Татьяну Москалькову уполномоченным по правам человека

Госдума на сегодняшнем заседании поддержала кандидатуру Татьяны Москальковой на должность уполномоченного по правам человека в России. Об этом говорится на сайте ГД.

На должность омбудсмена по правам человека также претендовал первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев, выдвинутый фракцией ЛДПР.

Фото: tatarstan.ru

Татьяна Москалькова занимает должность уполномоченного по правам человека с 2016 года. На этом посту она сменила Эллу Памфилову, которая возглавила Центризбирком России. Срок ее полномочий истек в апреле 2021 года.

1 апреля президент России Владимир Путин внес кандидатуру Татьяны Москальковой для переназначения на должность уполномоченного по правам человека в РФ.



Вчера Москалькова рассказала о состоянии оппозиционера Алексея Навального. По ее словам, заключенного 20 апреля осмотрели врачи, которые пришли к выводу, что серьезные риски для его здоровья отсутствуют.



Татьяна Леухина