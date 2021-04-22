Путин: Россия со всей ответственностью подходит к международным обязательствам в сфере климата
Россия со всей ответственностью подходит к своим обязательствам в сфере климата. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании онлайн-саммита по климату.
Также российский лидер предложил наладить международное сотрудничество в мониторинге всех видов вредных выбросов.
— Приглашаем все заинтересованные страны подключиться к совместным научным исследованиям, сообща инвестировать в практически значимые климатические проекты и активнее заняться разработкой низкоуглеродных технологий по смягчению последствий и адаптации к изменениям климата, — передает ТАСС его слова.
Путин отметил, что договоренности, достигнутые по линии ООН, — надежная основа в борьбе с эмиссией парниковых газов.
Вчера, в ходе послания Федеральному собранию, президент РФ указал на необходимость сократить выбросы парниковых газов. Объем вредных выбросов должен быть сокращен на 20% до 2024 года, объявил он. Также во время своего выступления Путин поручил ускорить принятие закона об ответственности предприятий за загрязнение природы, упомянув аварию на «Норникеле».
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