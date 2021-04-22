Стоимость строительства трассы Казань — Екатеринбург может составить около 850 млрд

Фото: Автодор

Стоимость строительства скоростной трассы Казань — Екатеринбург может составить около 850 млрд рублей, считают эксперты. Это дороже, чем трасса Москва — Казань, строительство которой оценивалось в 650 млрд рублей.

По данным «Известий», ГК «Автодор» (единый оператор платных дорог в России) уже в этом году может начать проектно-изыскательские работы. Строительные работы могут начать в 2022 году. Генеральный директор ГК Smart Engineers Хусейн Плиев считает, что трасса может обойтись в сумму еще дороже, чем автомагистраль Москва — Казань. Связано это с ростом стоимости стройматериалов: песок, щебень, бетон, а также услуги подрядчиков за 2020 год поднялись в цене на 15—20%.

Главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов считает, что строительство 800 км полотна от Казани до Екатеринбурга может обойтись в сумму от 690 млрд до 850 млрд рублей. В этом случае с учетом стоимости участка Москва — Казань в 650 млрд весь проект обойдется в сумму до 1,5 трлн.

Напомним, вчера в ходе послания Федеральному собранию Путин объявил, что автомагистраль Москва — Казань будет продлена до Екатеринбурга. Он уточнил, что ее строительство должно быть завершено до 2024 года.