Казанский суд отказал банкиру Мусину в назначении экономической экспертизы

Фото: "Реальное время"

Необоснованным назвал сегодня Вахитовский райсуд Казани ходатайство защиты экс-главы «Татфондбанка» о проведении по делу судебной бухгалтерской экономической экспертизы. Назначение этой экспертизы могло затянуть процесс над Робертом Мусиным на месяцы, — передает с заседания журналист «Реального времени».



Суд учел возражения гособвинителя Динара Чуркина и представителя потерпевшего АСВ Юрия Пиягина. Оба высказывали мнение, что назначение экспертизы повлечет лишь затягивание судебного процесса и нарушение разумных сроков судопроизводства. Ничто не мешало защите заявить это ходатайство значительно ранее, ведь дело рассматривается судом с 2019 года, отметил Пиягин.

Напомним, на прошлом заседании суда адвокат подсудимого Алексей Клюкин просил суд поставить перед экспертами два десятка вопросов, в частности — установить размер средств, возвращенных в «Татфондбанк» напрямую или через контрагентов из числа выданных кредитов группе компаний «ДОМО», которые в материалах дела числятся невозвращенными. Также защитник просил об экспертной оценке последствий невозврата кредитов в 133 млн рублей для «Аиды и Д» и 253,7 млн рублей для «Казанской сельхозтехники» — могло ли неисполнение данных договоров само по себе обрушить ТФБ. Кроме того, Клюкин просил установить реальный размер соблюдения банковских нормативов в ТФБ на ряд отчетных дат.

Прокурор и представитель потерпевшего сегодня были едины — 169 кредитов ГК «ДОМО» не погашены и ущерб банку причинен, независимо от того — возвращалась ли часть средств в уплату ранее выданных кредитов, в том числе в интересах других заемщиков. Более того, хищение средств Мусину не вменяют, только злоупотребление полномочиями с ущербом в 53 млрд рублей.

«Куда направлялись невозвращенные кредиты — в данном случае значения не имеет», — подчеркнул гособвинитель Чуркин. Что касается оценки последствий ущерба банку от невозвращенных кредитов по эпизодам «Аиды и Д» и «Казанской сельхозтехники», то он считает — это компетенция суда при анализе всех доказательств.

Предложение защиты выяснить — в какой же конкретно срок ТФБ перестал соблюдать финансовые нормативы — представитель потерпевшего также не поддержал, указав, что нарушение данных нормативов подсудимому не инкриминируют.

«Выслушав возражения, я еще раз убедился, что ходатайство обоснованное», — парировал доводы противников адвокат Роберта Мусина. А еще заметил, что на первом месте в судебном процессе «должно стоять установление объективной истины».

Напомним, в ходе судебного допроса выяснилось, что вину подсудимый не признает, хотя на словах заявляет о частичном признании.