Глава МИД Чехии потребовал вернуть высланных дипломатов в Москву

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек выразил протест против высылки 20 дипломатов, потребовав вернуть их в дипломатическое представительство в Москве, сообщает ТАСС.



«Все высланные сотрудники посольства Чехии должны быть возвращены на свои места в Москве. Решение ожидаем до 12.00 четверга. Если оно не будет принято, то мы приступим к варианту приведения штатов обоих посольств в паритетное соответствие по численности сотрудников», — сказал Кулганек.

По его словам, решение России о высылке 20 дипломатов, в том числе заместителя посла, «практически парализовало работу посольства [Чехии]», тогда как «высылка [из республики] 18 сотрудников [российских] спецслужб ничем не угрожает [деятельности] российского посольства в Праге».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что высылка 20 сотрудников посольства Чехии из России — адекватный ответ на агрессивные действия Праги.

Напомним, в ответ на высылку из Чехии 18 российских дипломатов, Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата, обязав их покинуть Россию.



До этого МИД РФ выразил властям Чехии решительный протест из-за заявлений о причастности российских граждан к взрыву на складе боеприпасов на востоке страны в 2014 году. В ведомстве считают, что этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых чешскими властями за последние годы, и что в этом есть «американский след».

Чешские спецслужбы считают, что 18 сотрудников посольства России, которых они выслали из страны, офицеры российской разведки.

Маргарита Головатенко