На Олимпиаде в Токио будет запрещено преклонять колено в поддержку BLM

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением относительно акций в поддержку движения Black Lives Matter. Соответствующее сообщение появилось на сайте организации.

МОК напомнил, что Олимпийская хартия содержит запреты на политическую, религиозную и расовую пропаганду в ходе соревнований. Менять пункты правил, содержащие эти запреты, в комитете не намерены, несмотря на просьбу сторонников движения Black Lives Matter (BLM).

Фото: olympic.org

Ограничения продолжат действовать и будут применяться на предстоящих Летних Олимпийских играх-2021 в Токио. В частности, в МОК объявили запретными акции с преклонением колена и подниманием кулака в знак солидарности с движением BLM.

Такое решение было принято после подведения итогов опроса более 3,5 тысяч спортсменов, 76% которых поддержали сохранение этого пункта Олимпийской хартиии.

Напомним, ранее стало известно о намерении МОК изменить олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее».