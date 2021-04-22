Задержанным на несанкционированном митинге в Казани начали назначать штрафы

Задержанным вчера на несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального начали выносить наказания в виде штрафов в Вахитовском суде Казани. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

По двум материалам суд наложил штрафы по 10 тыс. рублей по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении).



Еще по четырем материалам суд назначил штрафы в размере 10 тыс. рублей по ч. 5 ст. 20.2 (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Еще по одному материалу по этому же пункту статьи Вахитовский суд оштрафовал на 5 тыс. рублей.

UPD от 16.23: Суд назначил штраф в 10 тыс. рублей по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ еще по одному материалу.

UPD от 16.30: По ч. 5 ст. 20.2 КоАП назначен еще один штраф в 10 тыс. рублей.

UPD от 16.41: Вахитовский суд Казани назначил штраф в 10 тыс. рублей по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ еще по одному материалу.

UPD от 17.02: Назначен штраф в размере 10 тыс. рублей по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ по еще одному материалу.

UPD от 17.04: Вахитовский суд Казани назначил штраф в 10 тыс. рублей по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ еще по одному материалу.

UPD от 18.11: Суд рассмотрел еще четыре материала по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ, назначив штрафы в размере 10 тыс. рублей. По этой же части статьи по одному материалу назначен штраф в 5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Вахитовский райсуд Казани поступило 23 материала по задержанным на незаконном митинге.

По данным проекта «ОВД-Инфо» на 17.00, вчера в Казани на акции задержали 70 человек. Ранее их число оценивалось в 66 человек.



Фото: realnoevremya.ru

Накануне по всей России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального. По данным МВД, в них участвовали 14,4 тыс. человек. Самые многочисленные акции прошли в Москве и Санкт-Петербурге. Там вышли 6 тыс. и 4,5 тыс. человек соответственно.



Татьяна Демина