Церемония прощания с Дмитрием Хафизовым пройдет в Казани 24 апреля

В Казани 24 апреля, в субботу, состоится церемония прощания с советником мэра Казани по вопросам религии, главным специалистом отдела развития туристической индустрии городского Комитета по развитию туризма Дмитрием Хафизовым.

Церемония начнется в 8.00 в Крестовоздвиженском храме Казанского мужского Богородицкого монастыря. На 10.00 назначено отпевание.

Хафизова похоронят на Самосыровском кладбище. Официальная панихида и захоронение состоятся в 12.00, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: kzn.ru

О смерти Хафизова стало известно накануне. Он умер в Казани на 57-м году жизни. При его участии в столицу Татарстана вернули Казанскую икону Божией Матери из Ватикана.



Хафизов родился 27 сентября 1964 года в Саратове. В 1993 году он окончил КГУ по специальности «История», а через три года получил диплом по специальности «Журналистика». С 1996 по 2005 год был советником по вопросам культуры и религии председателя исполкома, а затем мэра Казани Камиля Исхакова. Аналогичный пост занимал и при мэре Ильсуре Метшине. С 2018 года Хафизов был членом Общественной палаты Татарстана.

Татьяна Демина