В Казани арестовали двух участников несанкционированного митинга

Фото: Максим Платонов (архив)

Вахитовский суд Казани по двум материалам о задержании на несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального арестовал двух человек, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Одному из участников митинга суд назначил восемь суток административного ареста по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении).

Еще одного казанца суд арестовал на трое суток по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил участия в митинге, не содержащее признаков преступления).

Вахитовский суд Казани рассмотрел уже несколько материалов по задержанным на несанкционированном митинге. По шести материалам суд наложил штрафы по 10 тыс. рублей по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ.

По ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) суд назначил штраф в 10 тыс. рублей по пяти материалам, в 5 тыс. рублей — по одному.



UPD от 18.11: Суд рассмотрел еще четыре материала ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ, назначив штрафы в размере 10 тыс. рублей. По этой же части статьи по одному материалу назначен штраф в 5 тыс. рублей. Еще по одному материалу по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ назначен административный арест на трое суток.

По данным проекта «ОВД-Инфо» на 17.00, вчера в Казани на акции задержали 70 человек. Ранее их число оценивалось в 66 человек.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее сообщалось, что в Вахитовский райсуд Казани поступило 23 материала по задержанным на незаконном митинге.

21 апреля по всей России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального. По данным МВД, в них участвовали 14,4 тыс. человек. Самые многочисленные акции прошли в Москве и Санкт-Петербурге. Там вышли 6 тыс. и 4,5 тыс. человек соответственно. В Казани и Челнах были задержаны 76 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».



Татьяна Демина