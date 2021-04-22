Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн выпустил песню на русском языке к фильму «Девятаев» Тимура Бекмамбетова

Фото: Наталия Бойко

Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн записал на русском языке песню «Любимый город» к фильму о летчике-герое «Девятаев» режиссера Тимура Бекмамбетова.

Музыкант сам предложил исполнить эту песню, рассказал Бекмамбетов.

— Думаю, потому что он вырос в городе Росток, который находился в ГДР. Потому что у него отец много времени проводил в Советском Союзе, путешествовал, был писателем. Потому что сам Тилль был пионером. Потому что эту песню ему в детстве пела мама… И вот он через знакомых узнал, что я снимаю фильм про Девятаева, а «Любимый город» будет лейтмотивом этой картины, — передает слова режиссера «Комсомольская правда».

На эту песню сняли и клип, он выйдет одновременно с фильмом.

Кинокартина выйдет в прокат 29 апреля.