Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн выпустил песню на русском языке к фильму «Девятаев» Тимура Бекмамбетова
Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн записал на русском языке песню «Любимый город» к фильму о летчике-герое «Девятаев» режиссера Тимура Бекмамбетова.
Музыкант сам предложил исполнить эту песню, рассказал Бекмамбетов.
— Думаю, потому что он вырос в городе Росток, который находился в ГДР. Потому что у него отец много времени проводил в Советском Союзе, путешествовал, был писателем. Потому что сам Тилль был пионером. Потому что эту песню ему в детстве пела мама… И вот он через знакомых узнал, что я снимаю фильм про Девятаева, а «Любимый город» будет лейтмотивом этой картины, — передает слова режиссера «Комсомольская правда».
На эту песню сняли и клип, он выйдет одновременно с фильмом.
Кинокартина выйдет в прокат 29 апреля.
Справка
Михаил Девятаев — летчик, Герой Советского Союза. Совершил побег из немецкого концлагеря на угнанном им бомбардировщике. После 1945 года Девятаев жил и работал в Казани. Он умер 24 ноября 2002 года, похоронен на Арском кладбище в столице Татарстана.
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