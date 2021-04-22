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В Татарстане повысили минимальный потребительский бюджет

10:32, 22.04.2021
В Татарстане повысили минимальный потребительский бюджет
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане утвердили величину минимального потребительского бюджета за I квартал 2021 года в размере 17 639 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин, оно опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

За IV квартал 2020 года бюджет составлял 17 288 рублей, то есть он увеличился на 351 рубль.

В феврале кабмин Татарстана утвердил прожиточный минимум на 2021 год на душу населения в размере 9 955 рублей. Для трудоспособного населения он составит 10 622 рубля, пенсионеров — 8 423 рубля, детей — 9 995 рублей. Все расчеты делались на основе прогноза социально-экономического развития республики на 2021—2023 годы.

ЭкономикаФинансыОбщество
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