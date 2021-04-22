«Казанское подворье» Роберта Мусина ушло с молотка за полцены покупателям «Ильдан-Лика»

Фото: Максим Платонов

Кто купил «Казанское подворье»

Вотчина «Новой нефтехимии», центральной компании бизнес-империи экс-банкира Роберта Мусина, — бизнес-центр «Казанское подворье» на Баумана, 9а нашел нового хозяина, выяснило «Реальное время». Торги по приобретению здания выиграла казанская компания ООО «Капитал групп». Предложенная цена, 192 млн рублей, в два раза меньше, чем стоимость объекта на первых торгах по его продаже в сентябре 2020-го, тогда его выставляли за 398,5 млн рублей.

Четырехэтажное здание бизнес-центра «Казанское подворье» имеет общую площадь помещений 6,7 тыс. кв. м, с учетом автостоянок, которые располагаются на кровле. Кроме того, в лот входит земельный участок (30376/35550 долей в праве общей долевой собственности) площадью 3555 кв. м. Бизнес-центр примыкает к одноименному торгово-гостиничному комплексу, который является объектом культурного наследия (в описании лота говорится, что охранные обязательства имеются и в отношении самого здания бизнес-центра).

Здание расположено на первой линии Баумана и Профсоюзной одновременно, при этом часть помещений в нем сданы в аренду под офисы и бары. Ранее именно здесь располагался офис «Новой нефтехимии», которая вошла в процедуру банкротства в ноябре 2017 года — вскоре после краха «Татфондбанка» и «ИнтехБанка».

Вотчина «Новой нефтехимии», центральной компании бизнес-империи экс-банкира Роберта Мусина, нашла нового хозяина. Фото: Максим Платонов

Приобретатель офиса — ООО «Капитал групп» зарегистрировано в Казани три года назад, основной вид деятельности — деятельность стоянок. При этом все три года компания не показывала финансовых результатов, которые бы позволили ей приобрести здание самостоятельно: выручка по итогам 2020 года составила всего 701 тысячу рублей, до этого показатели были околонулевыми.

Директор и владелица компании Анна Маршева отказалась от комментариев по зданию до подписания договора с конкурсным управляющим. Она также руководит ООО «Ритейл-Казань» (выручка за 2020 год — 225 тыс. рублей). Владельцем этой компании является Андрей Клюканов — ему также принадлежит ООО «Сити Рент», располагающее уже более серьезными активами — ранее эта компания фигурировала в СМИ как владелец площадей в бывшем театре моды «Ильдан-Лик». Его выручка за 2020 год составила 2,6 млн рублей, чистая прибыль оказалась даже выше — 6 млн рублей за счет неких процентов к получению, чистые активы — 67,8 млн рублей.

Тогдашний конкурсный управляющий «Новой нефтехимии» Эдуард Киреев оспорил эту сделку в Арбитражном суде Татарстана, но безуспешно. Фото: Максим Платонов

Как «Новая нефтехимия» офисы прятала

Напомним, что это здание едва не ушло из орбиты конкурсного производства по «Новой нефтехимии». Вскоре после начала конкурсного производства выяснилось, что еще в период процедуры наблюдения 3,76 тысячи квадратных метров офисных помещений в бизнес-центре внесены в уставный капитал некоего ООО «Девять А», где учредителями были сама «Новая нефтехимия» (98%), гендиректор АО «Сувар Эстейт» Айрат Тумакаев и связанная с Мусиным служба взыскания ООО «Редут». Это же ООО «Девять А» и сдавало в аренду площади в здании. Судя по финрезультатам компании, в 2018—2019 годах на этом она выручила около 20 млн рублей, хотя чистая прибыль за те периоды не превышала 92 тыс. рублей в год.

Тогдашний конкурсный управляющий «Новой нефтехимии» Эдуард Киреев оспорил эту сделку в Арбитражном суде Татарстана, но безуспешно — татарстанский арбитраж и апелляция встали на сторону «конкурсника», а вот кассация эти решения отменила.

Новый конкурсный управляющий Артур Зайнутдинов пошел дальше и оспорил сделку в Верховном суде РФ. Он преуспел — суд отменил решение кассации, здание вернулось в конкурсную массу. Само же «Девять А» на данный момент ликвидировано уже по другому решению суда.

Александр Артемьев