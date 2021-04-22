Кремль отказался оценивать вчерашние несогласованные акции

Фото: Максим Платонов

В Кремле не видят повода для оценки вчерашних незаконных акций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Несанкционированные акции, прошедшие вчера, — тема для оценки органов охраны правопорядка, внутренних дел, сказал он. Представитель Кремля не знает, проводились ли где-то акции в законном режиме.

— Конечно же, главное событие вчера — это было послание президента Федеральному собранию, — передает «РИА Новости» слова Пескова.

Фото: kremlin.ru

Вчера по всей России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального. По данным МВД, в них участвовали 14,4 тыс. человек. Самые многочисленные акции прошли в Москве и Санкт-Петербурге. Там вышли 6 тыс. и 4,5 тыс. человек соответственно. В Казани и Челнах были задержаны 76 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».



Задержанным вчера в столице Татарстана уже начали назначать штрафы.

Татьяна Леухина