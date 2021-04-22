В выходные в Татарстане сохранится дождливая и ветреная погода

Фото: Максим Платонов (архив)

Гидрометцентр Татарстана опубликовал обзор погоды на ближайшие дни. По прогнозам синоптиков, в выходные в республике сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдут дожди.

В пятницу и субботу, 23—24 апреля, в Татарстане будет облачно, местами дождь. Ночью температура воздуха составит +2...+7 градусов. Днем 23 апреля синоптики прогнозируют от +13 до +18°С, 24 апреля — от +10 до +15°С.

В воскресенье, 25 апреля, через Татарстан пройдет холодный атмосферный фронт: прогнозируются дожди и сильный ветер порывами до 15—17 м/с. Ночью температура воздуха составит +2...+7°С, днем — от +9 до +14 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив) Источник : https://realnoevremya.ru/news/210066-v-kazani-zafiksirovali-prevyshenie-pdk-dioksida-azota

По предварительному прогнозу синоптиков, 26 апреля, в понедельник в республике пройдет небольшой дождь. 27 апреля, во вторник, сохранится небольшая вероятность осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться от -1 до +4°С, днем — от +8 до +14°С.

На сегодняшний день в Гидрометцентре РТ прогнозируют в Татарстане небольшой дождь. Дневные температуры составили от +6..+13°С.

Татьяна Демина