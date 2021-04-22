Греф оценил вероятность третьей волны коронавируса в России

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава Сбербанка Герман Греф считает вероятным наступление третьей волны коронавируса в России. Тем не менее он полагает, что она будет слабее двух предыдущих, сообщает РБК.



По его словам, ни одной стране не удалось избежать наступления третьей волны: «Как только страна входит в температурные режимы, благоприятствующие распространению инфекции, начинается всплеск».

Греф добавил, что сила новой волны зависит от вакцинации и коллективного иммунитета, а обеспечение вакциной в России находится на хорошем уровне. Глава Сбербанка считает, что с мая дефицита вакцины не будет совсем: «Если мы до 1 сентября сумеем вакцинировать порядка 60—70 млн человек — это будет очень хороший темп. Это означает, что у нас хорошие шансы пройти осень спокойно».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее аналитики прогнозировали рост числа заболевших к середине апреля.

Маргарита Головатенко