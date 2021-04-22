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Греф оценил вероятность третьей волны коронавируса в России

08:37, 22.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 5
Греф оценил вероятность третьей волны коронавируса в России
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава Сбербанка Герман Греф считает вероятным наступление третьей волны коронавируса в России. Тем не менее он полагает, что она будет слабее двух предыдущих, сообщает РБК.

По его словам, ни одной стране не удалось избежать наступления третьей волны: «Как только страна входит в температурные режимы, благоприятствующие распространению инфекции, начинается всплеск».

Греф добавил, что сила новой волны зависит от вакцинации и коллективного иммунитета, а обеспечение вакциной в России находится на хорошем уровне. Глава Сбербанка считает, что с мая дефицита вакцины не будет совсем: «Если мы до 1 сентября сумеем вакцинировать порядка 60—70 млн человек — это будет очень хороший темп. Это означает, что у нас хорошие шансы пройти осень спокойно».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее аналитики прогнозировали рост числа заболевших к середине апреля.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицинаЭкономикаБанки
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 22 апр
    Сам вакцинировался?
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  • Анонимно 22 апр
    Он да, 10 лет назад. Поэтому его и назначили главным эпидемиологом.
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    Анонимно 22 апр
    сарказм тут ни к чему. он эпидемиологом себя не назначал. его спросили по ситуации, он ответил. он много знает, поэтому имеет право выражать своё мнение.
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  • Анонимно 22 апр
    Самый большой специалист по вирусам и эпидемиям
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    Анонимно 22 апр
    ну информации у него побольше, чем у тебя
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