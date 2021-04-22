В Челнах врач сравнила антипрививочников с китами-самоубийцами

Главный врач семейной клиники «Танар» в Набережных Челнах Лариса Танова сравнила антипрививочников с китами-самоубийцами. Свое мнение она выразила в видео, которое опубликовала в Instagram.

Танова рассказала о «странном» явлении, когда морские животные бросаются на берег, чтобы умереть. Также иногда со скалы бросаются косули.

«Что это за явление? Почему возникает коллективное самоубийство? Загадка. То ли поступает какой-то сигнал, что в популяций этих животных становится много и происходит саморегулирование. Или это какое-то сумасшествие стадное?» — рассуждает Танова.

Далее она сравнила антипрививочников с такими животными.

«Заболеваемость растет, по крайней мере, не падает. Как так, ведь у нас есть инструмент! Люди выбирают: умереть или делать прививку», — сказала Танова, посоветовав «включить разум».

Ранее сообщалось, что 57,1% жителя Татарстана не планируют делать прививку против коронавируса. Основной причиной, почему россияне на фоне жителей других стран не стремятся как можно скорее пройти вакцинацию от коронавируса, исследователи выделили «опасение побочных эффектов от созданной в спешке вакцины».





Ольга Плешкова