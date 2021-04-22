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В Челнах врач сравнила антипрививочников с китами-самоубийцами

13:02, 22.04.2021 2
В Челнах врач сравнила антипрививочников с китами-самоубийцами
Фото: realnoevremya.ru

Главный врач семейной клиники «Танар» в Набережных Челнах Лариса Танова сравнила антипрививочников с китами-самоубийцами. Свое мнение она выразила в видео, которое опубликовала в Instagram.

Танова рассказала о «странном» явлении, когда морские животные бросаются на берег, чтобы умереть. Также иногда со скалы бросаются косули.

«Что это за явление? Почему возникает коллективное самоубийство? Загадка. То ли поступает какой-то сигнал, что в популяций этих животных становится много и происходит саморегулирование. Или это какое-то сумасшествие стадное?» — рассуждает Танова.

Далее она сравнила антипрививочников с такими животными.

«Заболеваемость растет, по крайней мере, не падает. Как так, ведь у нас есть инструмент! Люди выбирают: умереть или делать прививку», — сказала Танова, посоветовав «включить разум».

Ранее сообщалось, что 57,1% жителя Татарстана не планируют делать прививку против коронавируса. Основной причиной, почему россияне на фоне жителей других стран не стремятся как можно скорее пройти вакцинацию от коронавируса, исследователи выделили «опасение побочных эффектов от созданной в спешке вакцины».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 22 апр
    Ничего удивительного, что главврач выполняет административный наказ. Во всей этой прививочной пропаганде с 1-го канала есть что-то противоестественное. Как будто сюжет фантастического триллера: всех кормят бесплатно, а потом надо купить противоядие.
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  • Анонимно 22 апр
    Так этот главврач - один из потенциальных бенефициаров прививочной истерии. Ведь лечиться от побочек люди пойдут и к ней в том числе. Отсюда такая нетерпимость к тем, кто не готов подрывать свое здоровье вакцинами, не прошедшими все этапы испытаний. Жажда денег затмило все человеческие качества в некоторых людях. Не дай Бог попасть в лапы к этому врачу и ее клиники.
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