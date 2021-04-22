Набор для приготовления шашлыка обойдется россиянам почти в 2 тыс. рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

В этом году набор для приготовления шашлыка, который включает в себя мясо, шампуры, мангал, древесный уголь и средство для розжига, обойдется россиянам в 1 958 рублей, пишут «Ведомости».

За год ценник вырос на 25%: в 2020 году стоимость шашлычного набора оценивалась в 1 561 рубль.

С 1 по 15 апреля 2021 года порция мяса для шашлыка в среднем подорожала до 304 рублей (+15%), покупать его в этот период стали на 57% чаще, чем в аналогичный период 2020 года.

Ранее в ГУ МЧС России по Татарстану дали инструкцию, как приготовить шашлык на природе и не получить за это штраф. В ведомстве призвали придерживаться правил разведения открытого огня и использования мангала.

Фото: pixabay.com

Отметим, что в республике с 15 апреля начался пожароопасный сезон. С 29 апреля по 10 мая работники сферы лесного хозяйства, полиции и других ведомств патрулируют места массового отдыха людей на территориях, прилегающих к лесным массивам.

Во время действия пожароопасного сезона запрещено разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления для приготовления пищи. Нельзя курить, бросать горящие спички и окурки, стрелять из ружья и использовать пиротехнику.



Татьяна Демина