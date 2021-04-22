После объявления Шойгу о завершении учений на юге России курс рубля начал расти

Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить все проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. После сообщения об этом курс рубля на Московской бирже начал расти.

Так, по состоянию на 14.22 (мск) курс доллара снижался на 1,52% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 75,4325 рубля. Евро падал на 1,34% — до 90,945 рубля.

В 14.48 на Московской бирже доллар стоил 75,66 рубля (-1,23%), евро — 91,2225 (-1,04%), пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

На фоне заявления Шойгу ускорился рост биржевых индексов. В 14.25 (мск) индекс Мосбиржи прибавил 0,9%, составив 3 593,61 пункта, индекс РТС увеличился на 2,16% — до 1 495,74 пункта.

На прошлой неделе курс рубля упал из-за сообщений о санкциях США. По состоянию на 10.15 (мск) 15 апреля курс доллара увеличился на 1,46 рубля и составил 77,33 рубля. При этом курс евро достигал 92,5 рубля, увеличившись на 1,52 рубля.



Татьяна Демина