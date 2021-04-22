СМИ: до конца майских праздников Россия не планирует возобновлять авиасообщение с новыми странами

Фото: Максим Платонов

Россия не собирается возобновлять авиасообщение с новыми странами до конца майских праздников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники, близкие к оперативному штабу России.

Сейчас из России можно улететь в 26 стран, в том числе в Индию, Германию, Японию, Грецию, Катар, Белоруссию, Финляндию, на Мальдивы и так далее. Полеты в Турцию приостановлены до 1 июня.

Недавно МИД РФ анонсировал скорое возобновление чартерных рейсов на курорты Египта. По данным СМИ, Россия может возобновить авиасообщение на два популярных курорта — Хургаду и Шарм-эль-Шейх — после 10 мая. Официально точные сроки пока не называются.