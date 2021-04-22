В этом году республиканский ифтар проведут на площадке «Казань Экспо»

11 мая 2021 года в Татарстане проведут один из самых известных ифтар-маджлисов в России. Республиканский ифтар пройдет в девятый раз.

В этом году ифтар пройдет на площадке МВЦ «Казань Экспо». Планируется собрать «за одним столом» 5 тысяч человек. Также на стадионе «Ак барс Арена» будут раздавать дополнительные ифтар-боксы для нуждающихся.

Фото: realnoevremya.ru

Республиканский ифтар проводится силами Духовного управления мусульман РТ, Дирекции стадиона «Ак барс Арена» и национально-туристического комплекса «Туган авылым». Среди участников ифтара будут как рядовые мусульмане, нуждающиеся и малоимущие, так и руководители различных уровней, представители бизнеса, гости из регионов, сообщает ДУМ РТ.

В этом году количество участников мероприятия сокращено из-за эпидемиологической обстановки. Смена обстановки связана с сезоном нынешнего месяца Рамазан и обеспечением комфортных условий для посетителей. При проведении ифтара будут соблюдаться антиковидные меры безопасности.

В прошлом году в Рамазан раздали 180 тысяч продуктовых наборов.

Ольга Плешкова