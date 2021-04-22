В Челнах в суд поступило шесть административных дел по задержанным на митинге

В Набережночелнинский городской суд поступило шесть дел об административных правонарушениях в отношении задержанных на вчерашнем митинге. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.

Санкции статьи «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» предусматривают штраф в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Также возможен административный арест на срок до десяти суток.

Фото: realnoevremya.ru

Дела об административных правонарушениях назначены к рассмотрению, говорится на сайте суда.

Напомним, что, по официальным данным МВД России, вчера на несанкционированную акцию в России вышли около 14,4 тысячи человек. В Казани и Челнах были задержаны 76 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо». В Вахитовский районный суд Казани поступили первые три материала по задержанным на прошедшем несанкционированном митинге.

Ольга Плешкова