Музыка Чайковского заменит гимн России на Олимпийских играх в Токио и Пекине

Международный олимпийский комитет утвердил фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Ильича Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпийских играх в Токио и Пекине, заявила служба информации Олимпийского комитета России.

Ранее сообщалось, что песня «Катюша» может заменить гимн России на Олимпийских играх и чемпионатах мира на ближайшие два года. С предложением о замене выступили члены комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

Напомним, Россия была дисквалифицирована на 2 года из-за многочисленных антидопинговых нарушений. Российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом и гимном России до 16 декабря 2022 года. На этот же срок Россия лишится права проведения чемпионатов мира, олимпиад и Паралимпийских игр.



Алексей Нечаев