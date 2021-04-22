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Музыка Чайковского заменит гимн России на Олимпийских играх в Токио и Пекине

17:33, 22.04.2021 1
Музыка Чайковского заменит гимн России на Олимпийских играх в Токио и Пекине
Фото: government.ru

Международный олимпийский комитет утвердил фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Ильича Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпийских играх в Токио и Пекине, заявила служба информации Олимпийского комитета России.

Ранее сообщалось, что песня «Катюша» может заменить гимн России на Олимпийских играх и чемпионатах мира на ближайшие два года. С предложением о замене выступили члены комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

Напомним, Россия была дисквалифицирована на 2 года из-за многочисленных антидопинговых нарушений. Российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом и гимном России до 16 декабря 2022 года. На этот же срок Россия лишится права проведения чемпионатов мира, олимпиад и Паралимпийских игр.

Алексей Нечаев
СпортОбщество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22 апр

    Где твои, немного грустные,
    И глаза и песни русские...
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