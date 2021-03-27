События недели: в Казанском цирке подрались слоны, дети на снегу выложили надпись своими телами

Главные события недели в Татарстане

Фото: скриншот видео

Минувшая неделя была богата событиями, которые вызвали резонанс в обществе и соцсетях. Критике подвергся Казанский цирк после драки двух слоних прямо во время представления. В Казанском ГУМе случился пожар, и начался он с кухни в кафе. Соцсети бурлили по поводу сорванного концерта Фирдуса Тямаева в Башкортостане. Бурное обсуждение вызвало видео, где дети выстроили из своих тел слово «школа», а житель Дербышек из-за личной неприязни к полицейским взял да и поджег опорный пункт полиции.

Кафе «По чесноку» подпалило Казанский ГУМ

21 марта в обед в центре Казани загорелось здание ГУМа.

Пожар тушили несколько пожарных расчетов. Около 30 посетителей и сотрудников ГУМа успели эвакуироваться, а пожар, как выяснилось, начался в кафе «По чесноку» — там сначала пригорела еда, а потом, судя по всему, искры попали в вентиляцию, там огонь и разгорелся.

Как сообщала в момент горения здания дежурная часть МЧС, горел фасад со стороны двора. Площадь возгорания была около 20 квадратных метров. Ближе к трем часам дня спасателям удалось локализовать огонь, а в 15:29 пожар полностью потушили.



На место происшествия выезжали зампрокурора Вахитовского района Казани Нияз Мотыгуллин и прокурор Казани Олег Дроздов. Надзорное ведомство выясняет обстоятельства случившегося, а кроме того, организовало поверку соблюдения требований пожарной безопасности в казанском ГУМе. Кстати, очевидицы «Реального времени», занимавшиеся в момент пожара в спортзале на 5 этаже ГУМа, сообщали, что охранник на автомобильной парковке в момент эвакуации даже не знал о том, что в здании пожар, и продолжал исправно брать деньги за стоянку.

Фото: Максим Платонов

И слонихи ревновать умеют

Резонансный случай произошел на арене Казанского цирка — во время дневного представления «Шоу слонов и магия цирка» две слонихи Магда и Дженни устроили драку прямо на арене, переместившись постепенно прямо к зрительским креслам.

События вышли за пределы манежа. Благо, зрители успели убежать с первых рядов, пострадавших нет. Причем один слон избивал другого несколько минут, пока не дрессировщики не отогнали разъяренного зверя от «жертвы».

Вечернее представление в цирке пришлось отменить, деньги за билеты возвращают. По словам директор цирка Рамиля Шарифуллин сообщал в день происшествия «Реальному времени», что несколько назад у этих слоних уже возникал конфликт. На следующий день инцидент объяснили плохим настроением, ревностью и начавшейся весной — «возможно, в погоне за вниманием дрессировщика случившееся стало проявлением ревности. Кроме того, пандемия и отсутствие общения со зрителями, конечно, повлияли на животных», — сообщил директор. На следующий день дрессировщик слоних Сергей Гулевич в прямом эфире в «Инстаграме» рассказал о состоянии животных, отметив, что Магда жива-здорова, но у нее есть мелкие ссадины.

Происшествием в Казанском цирке заинтересовались Следственный комитет, прокуратура и Госветнадзор Управления Россельхознадзора по РТ. Они замерили барьеры арены цирка на соответствие нормам, нарушений не выявлено. Речи о закрытии цирка прокуратура пока не ведет.

Фото: Ринат Назметдинов

Зрители снимавшие битву слонов на телефоны, выложили видео в различные соцсети. Реакция не только в России, но и мире на выяснение отношений между индийскими слонами была неоднозначной. Например, американская благотворительная организация Karmagawa призвала остановить жестокое обращение с животными: по их мнению слон упал на арене из-за истощения, потеряв равновесие. Их поддержал и автогонщик, пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон. Известный блогер Илья Варламов заявил, что не против цирка, но животных мучить не нужно, лучше развивать нацпарки и внутренний туризм в стране, а посмотреть на коров и гусей детям можно в деревне. На критику в своем аккаунте в «Инстаграм» ответила дрессировщица Диля Гулевич, сообщив, что Дженни и Магда живут полноценно, у них есть чувства и существуют свои «слоновьи» правила, о которых они не забывают и иногда выясняют отношения. Пока слонихи не будут участвовать в шоу, однако репетиции продолжатся.



Дети на снегу просят о школе

В среду в «Инстаграме» появилось видео, на котором дети казанских поселков Вишневка и Привольный якобы встали на колени, обратившись с просьбой к президенту Рустаму Минниханову, чтобы для них построили школу.

На видео можно четко рассмотреть, что усевшись и улегшись на снег, дети построили своими телами слово «школа». Как пишут авторы поста, жители этих населенных пунктов доведены до отчаяния, устав бороться с бюрократией и систематическим неисполнением обещаний администрации.

А вот такой оригинальный посыл к главе республики прокуратура не оценила, поручив прокурору Казани организовать проверку организаторов акции. В пресс-службе надзорного ведомства рассказали, что начата проверка своевременности и полноты принимаемых местными властями мер по обеспечению населения пассажирским транспортом и социальной инфраструктурой.

Фото: скриншот видео

Видео с детьми прокомментировали в Казанском Кремле. Глава пресс-службы президента Лилия Галимова сообщила, что в руководстве республики знают о существующей проблеме отсутствия школы в поселках Привольный и Вишневка, а местные власти уже встречались с активом и обсуждали острый вопрос, работа уже началась.

— В части акции, о которой говорите — это даже не позиция, наверное, официальная, а лично моя позиция. Мне кажется, нужно беречь здоровье детей. Это все-таки не вариант решения вопроса.



Троих одним ударом

Беспрецедентный случай произошел на днях на ул. Попова в Казани. Во дворе одного из домов по улице Попова в Казани православный священник, находившийся за рулем автомобиля KIA, разбил несколько машин, стоявших на парковке. В ДТП пострадали как минимум три автомобиля.

После случившегося в Татарстанской митрополии сообщили, что этим случаем займется дисциплинарная комиссия, выяснит «все детали ЧП и примет решение о дальнейшей судьбе священнослужителя». А пока его отстранили от диаконского служения.



Фото: instagram.com

Ковид довел до суицида

Вице-премьер РТ, глава республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Лейла Фазлеева прокомментировала сообщения в Сети о том, что в Казани женщина покончила с собой из-за болезни COVID-19.

Она подтвердила факт произошедшего в ходе прямого эфира в «Инстаграме». По информации Минздрава РТ, рассказала Фазлеева, пациентка лечилась в больнице, поражение легких было небольшим, всего 1-2%, выписали ее с положительной динамикой. Но несмотря на это, отметила глава опер-штаба, женщина приняла решение уйти из жизни.

24 марта татарстанский телеграм-канал Mash iptash опубликовал информацию о самоубийстве 60-летней жительницы Казани из-за перенесенного ей коронавируса. Как пишет в сообщении канал, женщина оставила предсмертную записку: «В моей смерти никого винить не надо. Виноват коронавирус. Не отпускает».

Свои пояснения по поводу трагедии «Реальному времени» дал республиканский Минздрав: в ведомстве рассказали, что в феврале прошлого года женщина проходила стационарное лечение в отделении кардиологии по поводу нестабильной стенокардии. Через год ее доставили во временный инфекционный госпиталь с подозрением на коронавирус. После окончания лечения ее выписали. Температура и сатурация были в норме, в кислородной поддержке женщина не нуждалась. Через несколько дней после выписки пациентка совершила суицид, 22 марта ее похоронили.



Эксперты оценили риски предстоящего половодья

Предстоящий паводок стал предметом обсуждения в начале недели в Кабмине Татарстана.

По оценке метеорологов республики, зима была довольно морозной, а высота снежного покрова и наличие влаги в снеге превысили норму на треть — эти факторы могут повлиять на масштаб грядущего половодья. Однако активного таяния ждать не стоит, заверил глава Управления метеорологии РТ Сергей Захаров. Он сообщил, что вскрытия рек ждут на следующей неделе — первой ото льда начнет освобождаться Свияга.

Фото: mchs.tatarstan.ru

Между тем, эксперты республиканских министерств по делам ГО и ЧС, Миндорстрой выявили аварийное состояние трех гидротехнических сооружений, нескольких мостов и еще ряд нерешенных проблем, из-за которых могут возникнуть чрезвычайные ситуации. Критике со стороны Министерства ГО и ЧС на заседании комиссии при кабмине РТ подверглись власти нескольких районов республики.

Свои прогнозы дало и Минэкологии Татарстана: как считают его эксперты, характер весеннего половодья ожидается близким к паводку 2019 года — снегозапасы по Волжско-Камскому бассейну составили 113% нормы, тогда как в маловодном 2019 году их величина составляла 110% нормы. Также в этом году примут специальные меры, чтобы избежать повтора критической ситуации двухлетней давности, когда из-за маловодья началось обмеление рек в республике.



Экс-налоговику из Бугульмы инкриминируют пособничество во взятке

Ветерана ФНС, служившего начальником Бугульминской инспекции №17, заключили под стражу по делу о посредничестве в особо крупной взятке.

Марата Мухамадиева задержали сотрудники ФСБ во время спецоперации — в одной из кофеен Казани он получил пакет с 10 млн рублей. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 — посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.

Фото: bugulma.ws

«Скрываться не планирую, собираюсь оказать полное содействие следственным органам», — обещал задержанный Верховному суду Татарстана. Он попросил отпустить его из СИЗО на заседании апелляционной инстанции, но арест комиссия признала законным и обоснованным.

По полученным данным, под стражу экс-чиновника заключили еще в начале марта. По версии ФСБ и следователей, представитель службы безопасности одной из коммерческих компаний передал Мухамадиеву 10 млн руб, чтобы дать взятку неким неустановленным лицам в налоговой службе. Как пояснил близкий к силовой структуре источник, «с руководства фирмы запросили 10 миллионов за снижение налоговой недоимки с 100 до 10 миллионов рублей». Подозреваемых в покушении на получение той же взятки в деле пока нет.



Гори оно все огнем

Опорный пункт отдела полиции №14 в казанском поселке Дербышки подожгли днем 24 марта.

В здание ОПОП зашел мужчина с канистрой бензина, разлил его по тамбуру, поджег и убежал. В это время в помещении находился один сотрудник пункта, который вызвал пожарных. Огонь потушили за 6 минут, никто, к счастью не пострадал.

Фото: прокуратура РТ

Подозреваемого в поджоге установили быстро. Это оказался 33-летний житель Дербышек, ранее судимый. В этот же день его задержали и доставили в отдел полиции. Как выяснилось, пожар опорного пункта он решил устроить из-за «неприязненного отношения к сотрудникам полиции». Утром 24 марта он приходил в тот же опорный пункт отмечаться: как условно осужденный он был ранее судим по статьям «Грабеж» (ст. 161 УК РФ), «Разбой» (ст. 162 УК РФ) и «Вымогательство» (ст. 163 ч. 3 УК РФ).

Татарскому поп-певцу «перекрыли» сцену в башкирском ДК

Околоэстрадный скандал разгорелся на неделе из-за сорванного в Башкирии концерта татарского поп-певца Фирдуса Тямаева.

Артист заявил, что власти поселка, где должно было состояться его выступление, мешают ему из мести за поддержку защитников шихана Куштау. «Билеты были проданы, но за час до концерта нам объявляют, что электричество отключено, связано это с потопом в подвале. Но мы проверили — никакой аварии там нет. Это ложь. ...Сегодня нам дали понять, что меня, мою группу наказывают из-за того, что я в 2020 году поддержал народ и встал в защиту Куштау…», — написал артист в своем профиле в «Инстаграме».

Фанаты певца запустили флешмоб в его поддержку, выкладывая в соцсетях записи с критикой властей Башкирии и со словами одобрения в адрес артиста. Некоторые же выдвинули свою версию происходящего: отмену концерта татарского артиста они связали с недавней отменой концертов башкирского певца Элвина Грея в Татарстане. Тогда начали ходить слухи, что концерты башкирского певца отменили якобы в рамках борьбы с «башкиризацией» в преддверии Всероссийской переписи населения.



Элвин Грей, кстати, отреагировал на ситуацию и призвал Тямаева образумиться: «Включай мозги, не разжигай межнациональную рознь».

Свою позицию по поводу отмены концерта Фирдуса Тямаева озвучили министерства культуры обеих республик. В башкирском министерстве подтвердили версию с прорывом трубы в подвале дворца культуры. В Минкульте Татарстана призвали не политизировать этот инцидент, не делать поспешные выводы. Тем более, что другие татарские артисты не жаловались на проблемы с концертами в Башкирской республике.

Дело дошло и до Казанского Кремля — руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова тоже призвала не политизировать этот вопрос: «Наверное, в этом вопросе самое важное для всех нас — набраться мудрости и очень взвешенно подходить, когда кто-либо какие-либо оценки дает».

Большое переселение заключенных

Под Казанью опустела исправительная колония №3 — почти 300 заключенных перевезли по новому адресу — в ИК-4 общего режима, находящуюся около Нижнекамска.

Переселять заключенных начали с началом весны. Освободившиеся же койко-места колонии в селе Пановка вскоре займут отбывающие наказание из менделеевской «десятки». Она же, в свою очередь, получит статус колонии строгого режима и примет осужденных из казанской ИК №18.

ИК №3. Фото: fsin-atlas.ru

Среди переселенных в нижнекамскую «четверку» — известные лица: казанский застройщик Рашид Аитов, осужденный почти на 10 лет за обман 126 дольщиков, там же создатель казанской «пирамиды» «Интер-Инвест» Станислав Лапшов, получивший 7,8 лет за хищение почти 255 млн рублей у тысячи вкладчиков, соседствует с этими ВИПами и Аркадий Мягких, который пообещал жителям Казани продать автоконфискат, взяв с доверчивых граждан более 40 млн рублей.

