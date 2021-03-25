В Казани дети встали на колени, чтобы им построили школу — прокуратуре «крик души» не понравился

Фото: кадр видео

Дети казанских поселков Вишневка и Привольный встали на колени, прося построить школу. Видеоролик появился в соцсети.

На кадрах видно, что дети, взявшись за руки, стоят в на коленях в сугробе. Дети выстроили собой «школа». Как объяснили авторы ролика, жители доведены до отчаяния: они устали бороться с бюрократией и систематическим неисполнением обещаний администрации. В посте они обращаются к президенту республики Рустаму Минниханову.

«Надеемся, что наконец-то первое лицо Татарстана обратит внимание на страдания детей и их родителей!» — говорится в сообщении.

Дети не должны стоять на коленях

«Крик души» не оценили в прокуратуре Татарстана, прокурору Казани поручено провести проверку в отношении организаторов акции.

«Очевидно, что в этих населенных пунктах на сегодня есть проблемы с транспортной доступностью и социальной инфраструктурой. Эти проблемы относятся к вопросам местного значения, и они, безусловно, будут решаться муниципальными властями. Со своей стороны, прокуратура принимает все необходимые меры по обеспечению законности в этой сфере. Вместе с тем считаем неприемлемым вовлекать детей в подобные акции», — прокомментировал «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Ранее после многочисленных акций в соцсетях строительства школы и еще одного детского сада добились жители поселка Куюки под Казанью.

Ольга Плешкова