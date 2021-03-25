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В Казани дети встали на колени, чтобы им построили школу — прокуратуре «крик души» не понравился

08:43, 25.03.2021 5
В Казани дети встали на колени, чтобы им построили школу — прокуратуре «крик души» не понравился
Фото: кадр видео

Дети казанских поселков Вишневка и Привольный встали на колени, прося построить школу. Видеоролик появился в соцсети.

На кадрах видно, что дети, взявшись за руки, стоят в на коленях в сугробе. Дети выстроили собой «школа». Как объяснили авторы ролика, жители доведены до отчаяния: они устали бороться с бюрократией и систематическим неисполнением обещаний администрации. В посте они обращаются к президенту республики Рустаму Минниханову.

«Надеемся, что наконец-то первое лицо Татарстана обратит внимание на страдания детей и их родителей!» — говорится в сообщении.

Дети не должны стоять на коленях

«Крик души» не оценили в прокуратуре Татарстана, прокурору Казани поручено провести проверку в отношении организаторов акции.

«Очевидно, что в этих населенных пунктах на сегодня есть проблемы с транспортной доступностью и социальной инфраструктурой. Эти проблемы относятся к вопросам местного значения, и они, безусловно, будут решаться муниципальными властями. Со своей стороны, прокуратура принимает все необходимые меры по обеспечению законности в этой сфере. Вместе с тем считаем неприемлемым вовлекать детей в подобные акции», — прокомментировал «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Ранее после многочисленных акций в соцсетях строительства школы и еще одного детского сада добились жители поселка Куюки под Казанью.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 09:08
    ну-ну, давайте родителей привлекать за вовлечение детей в акцию. лет 100 назад дети часами стояли коленями на горохе (как наказание за шалости) и это было нормой... так что в данном случае просьба постоять на коленках оправдана. а власти боятся, что информация пойдет выше, поэтому и припугивают
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  • Анонимно 09:28
    Это не Казань, а поселки!
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    Анонимно 09:50
    Вишневка и Привольный так то Казань)
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  • Анонимно 10:19
    На коленях стоят только перед Богом. Ставить своего ребенка на колени перед чиновником - это такое унижение! Сами бы и унижались. Омерзительная акция. Родители, зачем вам школа? Просить милости у начальства вы своих детей уже научили, теперь не пропадут.
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  • Анонимно 10:42
    Наверное, родители должны задать вопрос себе. Когда я строил дом в поселке, где нет школы, на что я рассчитывал?
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