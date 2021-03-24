Фазлеева прокомментировала сообщение о суициде в Казани из-за коронавируса

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер РТ, руководитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Татарстане Лейла Фазлеева прокомментировала сообщения в Сети о том, что в Казани женщина покончила с собой из-за заболевания COVID-19. Она подтвердила факт произошедшего в ходе прямого эфира в «Инстаграме».

Фазлеева выразила соболезнования родным и близким женщины. Также она сообщила, что у погибшей были поражены легкие на 1-2%.

Фото: Олег Тихонов

Врач-психотерапевт, эксперт ВОЗ Владимир Менделевич отметил во время прямого эфира, что необходимо здраво оценивать информацию о болезни и важно оставаться рациональным человеком в условиях пандемии.

Ранее телеграм-канал Mash Iptash сообщил, что у 60-летней женщины весной прошлого года впервые были обнаружены симптомы, характерные для коронавируса. В марте 2021-го эти симптомы появились снова. 22 марта женщину похоронили.